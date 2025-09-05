Declaran la emergencia agropecuaria en Buenos Aires y San Juan

El gobierno de Javier Milei declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en Buenos Aires y San Juan debido a distintos eventos climáticos ocurridos durante la primera mitad de 2025. Las medidas se formalizaron a través de las Resoluciones 1305/2025 y 1306/2025, publicadas por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial, y permitirán que los productores afectados accedan a asistencia financiera.

Para acceder a los beneficios, los productores deberán presentar un certificado expedido por la autoridad provincial competente que acredite que sus predios están comprendidos en los supuestos de la ley. Los listados de productores se remitirán junto con los certificados a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

En la provincia de Buenos Aires, la medida se aplicó por inundaciones que afectaron el centro del territorio, con vigencia del 1° de marzo al 31 de agosto de 2025. La declaración abarca un amplio conjunto de explotaciones rurales en varios partidos de la región.

En el caso de San Juan, la resolución responde a daños por granizo en explotaciones frutihortícolas. La emergencia rige desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 e incluye departamentos representativos de la producción provincial, concentrados en áreas con alta densidad agrícola.

Las resoluciones buscan garantizar un marco de asistencia para productores y mitigar el impacto de fenómenos climáticos, fortaleciendo la continuidad de las actividades agropecuarias en ambas provincias.