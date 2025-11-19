Decomisarán los bienes de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF), que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, decomisar los bienes de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, junto a otros condenados. Ante esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) será la encargada de administrar y subastar el decomiso de dichos bienes.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia de seis años de prisión (dictada en diciembre de 2022) fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles de todos los condenados que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la CSJN.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.