Denuncian que Caputo desvía fondos de programas sociales para la timba

Luego de varias semanas de turbulencias cambiarias y una intervención de Estados Unidos poco clara, el equipo económico del Gobierno nacional, liderado por Luis Caputo, no sólo estaría usando los dólares del Tesoro estadounidense para mantener el precio de la divisa. En el Congreso manejan la hipótesis que el ministro de Economía estaría usando para apuntalar su política cambiaria miles de millones de dólares otorgados a la Argentina por organismos internacionales que debían ser utilizados para programas sociales sensibles. Este ajuste se daría para la prevención de enfermedades, la inclusión educativa y obras de infraestructura social.

La idea de los bloques opositores surge a partir de la notoria subejecución de esos programas y a la reticencia de la Casa Rosada a informar el destino final del dinero. Son unos 200 programas de crédito por casi 33.000 millones de dólares, de los que casi la mitad ya ingresaron en la Argentina. Hasta ahora, el gobierno de Javier Milei se negó a informar sobre el destino de esos dólares, por lo que la oposición comienza a sospechar.

Uno de los diputados que señaló esta situación es Miguel Ángel Pichetto, presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Según el trabajo que inició el organismo hace cinco meses, informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) muestran “numerosos casos con demoras de plazos y subejecuciones significativas”.

Según el legislador de Encuentro Federal, los préstamos tienen una ejecución que ronda el 20%. “Las demoras y las subejecuciones conllevan costos financieros por los fondos no utilizados en tiempo y forma, y el desaprovechamiento de recursos que deberían orientarse al desarrollo económico del país”, agregó.

Entre los programas con mayor subejecución figuran uno de Fonplata, un banco de desarrollo integrado por países de América del Sur, destinado a la prevención de la enfermedad del chagas, con una ejecución del 19,4%. También aparece otra iniciativa del Banco Mundial para la inclusión en educación secundaria y superior, con una ejecución del 4,5%. Otro de los programas con baja utilización de sus fondos es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la inclusión financiera, con una ejecución del 10,1%.

Otra de las pistas que tiene la Comisión es que, ante sucesivas consultas a Guillermo Francos, en su último informe ante el Congreso el jefe de Gabinete detalló que en 2025 se llevan ejecutados 140 programas por apenas unos 300 millones de dólares de dólares. La comisión envió una nueva nota a Economía el 9 de septiembre, en la que solicitó información complementaria. Sin embargo, el pedido no fue respondido.

“La hipótesis que tenemos es que esos dólares que llegaron de organismos como el BID, la CAF y otros, que suman unos US$ 32.900 millones y que ya llegaron US$ 14.600 es que quedaron en las arcas del Tesoro para sostener este modelo de valorización financiera y de bicicleta financiera para los amigos de Caputo”, declaró Mariano Recalde, vicepresidente de la Comisión, en diálogo con El Destape.