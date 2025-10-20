El empleo registrado industrial tuvo su quinto mes consecutivo de caída

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, alertó sobre la delicada situación del empleo industrial y responsabilizó al modelo económico del Gobierno nacional por la profundización de la crisis. Según detalló, el empleo registrado en la industria acumula cinco meses consecutivos de caída, con 12.000 puestos destruidos solo en lo que va de 2025. Desde el inicio de la actual gestión nacional, la cifra asciende a 40.000 empleos formales menos.

Cabe mencionar que el panorama es aún más grave si se incluye al sector informal, donde la pérdida total de puestos de trabajo supera los 120.000. Para López, estos números no son una sorpresa, sino “el resultado lógico de la demolición del aparato industrial”, que se refleja en la caída del nivel de actividad, el menor uso de la capacidad instalada y la reducción en la cantidad de empresas registradas.

El ministro bonaerense subrayó que la dinámica industrial no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de un modelo económico que reduce el mercado interno y lo llena de importaciones, mientras utiliza la desocupación como herramienta de disciplinamiento social. “Este modelo no va más”, enfatizó, al remarcar que las políticas actuales solo generan negocios financieros para unos pocos y dejan a la mayoría de los trabajadores sin horizonte.

Con estas declaraciones, el funcionario buscó instalar en la agenda pública la necesidad de un cambio de rumbo que recupere la producción y el empleo como motores del desarrollo.