Santilli advirtió que Espert deberá dar explicaciones por el narcoescándalo

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, aseguró que José Luis Espert “va a tener que dar explicaciones ante la Justicia” tras las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado. Cabe recordar que el legislador libertario, acorralado por el escándalo, renunció a su postulación de cara a las elecciones legislativas, dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y pidió licencia en su banca.

En una entrevista, Santilli insistió en que Espert deberá rendir cuentas “sin fueros y sin privilegios” y lo presentó como un gesto de transparencia, aunque la crisis expone más bien la fragilidad de un espacio que se promocionaba como emblema de la “nueva política”. El propio Santilli buscó relativizar el impacto electoral del caso, al señalar que pudo haber contribuido a la apatía ciudadana, pero rápidamente pidió “dar vuelta la página”.

El exvicejefe de Gobierno porteño y actual diputado del PRO intentó además instalar un discurso sobre las demandas sociales, aunque sus palabras contrastan con la falta de respuestas concretas y con el descrédito que arrastra el oficialismo. Entre renuncias forzadas y llamados a “no volver atrás”, Santilli y Espert terminan reflejando el mismo desgaste que dicen combatir, con declaraciones que busca salvar la imagen mientras la desconfianza pública crece.