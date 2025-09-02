Denuncian sobreprecios y corrupción en compras del PAMI

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció al PAMI por sobreprecios en la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas. Según el gremio, los insumos que hasta julio costaban $35.000, pasaron a valer entre $150.000 y $230.000 tras la centralización de adquisiciones implementada por el organismo a partir del 1 de agosto. El monto total adjudicado en la Licitación Pública 12/25 supera los $80.730 millones.

La obra social justificó el cambio aludiendo a un “modelo más seguro, transparente y ajustado a estándares internacionales”. Sin embargo, ATE advirtió que la maniobra no solo quintuplicó los precios, sino que además derivó en la utilización de insumos de menor calidad, con consecuencias graves para miles de jubilados que se sometieron a estas operaciones.

Hasta julio, los oftalmólogos adquirían directamente los lentes y rendían la factura al PAMI. Con la resolución 1737/2025, el organismo pasó a realizar compras centralizadas, supuestamente para mejorar la trazabilidad. El resultado, según la denuncia, fue un encarecimiento desmedido, retrasos en la entrega y reprogramación de cirugías ya pautadas.

ATE sostiene que el nuevo esquema abrió la puerta a retornos y coimas, al mismo tiempo que eliminó controles y auditorías previas. Las empresas adjudicadas son Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad.

“El bochorno es mayúsculo”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtiendo que se trata de una manipulación partidaria de recursos públicos.