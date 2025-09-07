Descubren una conexión entre Maraniello y HLB Pharma

El juez Maraniello, quien prohibió la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei en un claro caso de censura previa, habría viajado a Estados Unidos con el auspicio de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma donde se produjo el lote de fentanilo contaminando.

La conexión fue revelada por un informe del canal A24, el cual apuntó a otros jueces cuyos viajes habrían sido financiados por el empresario, como el consejero Alberto Lugones y los camaristas del fuero civil y comercial Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Gottardi, integrantes a su vez del tribunal de alzada encargado de revisar las decisiones de Maraniello.

Por otra parte, en la denuncia contra el magistrado presentada ante el Consejo de la Magistratura por Carrió y otros dirigentes de la Coalición Cívica, se detalló que la empresa de Furfaro es auspiciante de una asociación de la que Maraniello es fundador y presidente, algo “incompatible con el ejercicio de la magistratura y con el fuero al que pertenece”.