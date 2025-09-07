Metrogas refinancia su deuda y abre la puerta a la privatización

La distribuidora de gas Metrogas consiguió un préstamo sindicado por $88.770 millones de los bancos ICBC y Galicia para cancelar compromisos financieros con el propio ICBC y el Banco Macro, además de deudas comerciales con Enarsa e YPF. La operación, que se pagará en nueve cuotas trimestrales hasta noviembre de 2027, se realizó a una tasa que supera el 90% efectiva anual.

De esta manera, la compañía, cuyo control accionario está en manos de YPF, quedó en condiciones de ser puesta en venta, un paso que la petrolera estatal ya había anticipado. Con ese fin, Metrogas abonó $33.000 millones en efectivo a YPF y dejó un saldo pendiente para octubre, mientras que con Enarsa pactó un financiamiento a 26 meses.

Cabe recordar que la deuda original había sido tomada en 2018 por US$250 millones y pesificada desde 2020 para alinearla con los ingresos en pesos. Sin embargo, en lugar de fortalecer el control estatal, el proceso termina allanando el camino para la privatización.

En un contexto de tarifas en alza y servicios esenciales en riesgo, el Gobierno nacional prioriza la salida de activos estratégicos, debilitando el rol del Estado en la energía y dejando al mercado el futuro del suministro.