El campo no arranca: la venta de maquinaria agrícola cayó 44,6%

La crisis del sector agroindustrial volvió a quedar en evidencia en agosto. Los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras sumaron apenas 550 unidades, lo que significó una caída interanual del 44,6% frente a las 995 del mismo mes de 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

La parálisis se explica por varios de factores, como un dólar atrasado que deteriora la rentabilidad del agro y la competencia de la importación de maquinaria, que achica las posibilidades de la producción nacional. Con una inversión en retroceso, el acumulado de los ocho primeros meses del año llegó a 4.514 unidades, apenas un 11,8% por encima del mismo período de 2024, lo que expone un mercado inestable y sin señales de recuperación.

En detalle, las cosechadoras mostraron la caída más drástica. Se patentaron 47 unidades en agosto, un 11,3% menos que en julio y 50% por debajo de las 94 registradas un año atrás. En el caso de los tractores, el retroceso fue del 4,9% mensual y del 43,1% interanual, con apenas 448 unidades. Las pulverizadoras sufrieron la peor contracción relativa con 55 operaciones, un 24,7% menos que en julio y 51,8% menos que en agosto de 2024.

Los informes privados advierten que, tras un leve repunte en julio, el sector volvió a frenarse en agosto y dejó en evidencia la falta de confianza. La incertidumbre macroeconómica, la volatilidad del tipo de cambio y la espera de definiciones políticas ahondan la retracción.

Por su parte, y lejos de impulsar un programa de estímulo productivo, el Gobierno se limita a presentar los números como parte de la “normalización” de la economía. Sin embargo, detrás de las cifras se esconde un diagnóstico preocupante: el motor del campo, clave para la generación de divisas, se detiene por la falta de políticas activas.