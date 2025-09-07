Nuevo informe revela el impacto mortal del fentanilo contaminado

El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema presento ante la Justicia Federal de La Plata un nuevo informe sobre el impacto que tuvo el uso de fentanilo contaminado, que ocasionó al menos 96 muertes en todo el país.

El estudio reveló que el medicamento adulterado aumentó en un 52% las chances de morir de los pacientes. A su vez, estableció la existencia de un “nexo concausal” entre el cuadro infeccioso contraído por otros 12 pacientes y la administración del lote 31.202 de medicamento contaminado con bacterias, el cual fue producido en los laboratorios de HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro.

Para los profesionales esto significa que el medicamento contaminado fue “un factor relevante que agravó la condición de personas ya afectadas por cuadros clínicos complejos (por ejemplo, múltiples comorbilidades, estado crítico previo) y que contribuyó en forma significativa a que el desenlace sea fatal”.

De esta manera, se logró determinar que el uso del fentanilo adulterado aumentó en un 52% la mortalidad de los pacientes dentro de los 30 días de su administración.

No obstante, los peritos sostuvieron que la administración del medicamento agravó de manera significativa su cuadro clínico, pero no pudieron determinar que fuera la única causa de su fallecimiento.

Cabe recordar que hasta el momento se peritaron 40 de las 122 historias clínicas de pacientes fallecidos, presuntamente, por el fentanilo contaminado y ya son 12 los muertos con un “nexo concausal” con su administración.