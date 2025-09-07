Milei usó datos de Anses para pedir votos

El Gobierno de Milei utilizó la base de datos de la Anses y les envió un correo electrónico a los trabajadores del organismo que residen en Provincia para pedirle su voto este domingo.

El mensaje, titulado “Kirchnerismo nunca más” y con severas fallas ortográficas, dejó en evidencia el temor oficialista por el ausentismo: “No te quedes en tu casa. Si vos no elegís, ellos van a elegir por vos”.