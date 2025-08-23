Designaron al nuevo titular del Instituto Nacional de Medicamentos

El Gobierno nacional designó a Gastón Morán como nuevo titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). El nombramiento se da tras la salida de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, apartada en medio del escándalo por el fentanilo contaminado.

Morán es bioquímico egresado de la Universidad de Morón, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Austral y especialista en control de calidad de medicamentos. Realizó su residencia en la Anmat y ocupó diversos cargos técnicos entre 2011 y 2016. Además, fue presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica.

Desde 2022, estaba al frente de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos de la Anmat.

La llegada de Morán busca reconvertir el Iname, un organismo que en los últimos años no cumplió con eficacia su función central: fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos. El recambio ocurre en un área sensible de la salud pública, donde las falencias de control ya dejaron en evidencia los riesgos de un Estado que prioriza el ajuste antes que garantizar la seguridad sanitaria.