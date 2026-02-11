Dictaron conciliación obligatoria y quedó sin efecto el paro de la UTA

El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresarias, dejando sin efecto el paro de colectivos previsto para este miércoles en el interior del país. La medida paraliza la protesta por 15 días y obliga a garantizar la prestación normal de los servicios.

La cartera que conduce Sandra Pettovello convocó a las partes a continuar el diálogo en la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple los intereses de los choferes y asegure el funcionamiento de un servicio esencial para los ciudadanos en todo el país.