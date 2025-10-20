Diputados avanza en el Presupuesto y el caso $Libra

En la semana previa a las elecciones legislativas nacionales, habrá dos temas que coparán la agenda en la Cámara de Diputados: el Presupuesto 2026 y la investigación por la estafa de la criptomoneda $Libra que promocionó Javier Milei.

Por el lado del proyecto del presupuesto, su tratamiento continuará este martes en la comisión de Hacienda y Presupuesto, que convocó al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. En tanto, el miércoles están citados el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real. Fuentes parlamentarias todavía no confirmaron la presencia de los funcionarios citados.

Por otra parte, la comisión investigadora del caso $Libra volverá a reunirse una vez más el martes. El grupo parlamentario que preside el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, tiene en agenda determinar nuevas medidas de prueba en la investigación del escándalo cripto protagonizado por Milei.

El titular de la comisión presentó este lunes la apelación a la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de no autorizar el auxilio de la fuerza pública para traer a los testigos citados que no comparecen en el Congreso.

La comisión citó dos veces al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) $LIBRA, María Florencia Zicavo, quienes no asistieron. Tampoco acudió la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pese a que se propuso, incluso, que las autoridades del grupo parlamentario se apersonen en su oficina de la Casa Rosada.

Por el lado del Senado, la oposición tenía la intención una nueva sesión ordinaria este jueves para meter nuevas derrotas parlamentarias del oficialismo antes de las elecciones. Sin embargo, hubo dos factores que lo impidieron: la inmediata cercanía de la veda electora, que arranca el viernes, y los últimos actos de campaña en distintas provincias, y la demora que le adjudican al presidente de Diputados, Martín Menem, para estirar el giro al Senado de los textos que aprobó la Cámara Baja en la última sesión.