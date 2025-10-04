Diputados bonaerenses cruzaron a Espert por sus declaraciones

Diputados bonaerenses de Unión por la Patria salieron a cuestionar con dureza a José Luis Espert luego de sus explicaciones sobre el vínculo con Fred Machado. Las críticas no solo apuntaron al rol del economista como candidato de La Libertad Avanza (LLA), sino también al respaldo que le dio el presidente Javier Milei pese a las sospechas que lo rodean.

En redes sociales, los legisladores denunciaron la “doble vara” del oficialismo, al acusar a Espert de pretender endurecer el Código Penal mientras enfrenta denuncias que lo relacionan con financiamiento narco. El diputado Juan Malpeli afirmó: “Mejor no aclares que oscurece, truchón”, y calificó al legislador de “narcocandidato”.

En esa línea, Ayelén Rasquetti advirtió que naturalizar estos vínculos abre la puerta a escenarios como México, donde “los narcos entraron a la política y hace más de 20 años que no los pueden sacar”.

Por su parte, Nicolás Russo señaló que el Gobierno aplica “mano dura contra jubilados y trabajadores, pero mano blanda contra la corrupción”. Luciana Padulo, Carlos Puglelli y Ricardo Lissalde remarcaron la incoherencia de LLA al mantener a Espert como candidato. Las denuncias cobraron fuerza tras conocerse que Espert recibió 200 mil dólares en 2019 de una empresa ligada a Machado. Aunque dijo que fue un contrato de consultoría, la oposición insiste en que esconde vínculos peligrosos.