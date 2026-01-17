Diputados cuestionan proyecto de reelecciones indefinidas

El diputado bonaerense Diego Garciarena se pronunció con firmeza contra la iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof que busca habilitar reelecciones indefinidas para los intendentes. Según el legislador, la Provincia enfrenta problemas urgentes que requieren atención inmediata y no discusiones que, a su entender, responden a intereses electorales.

En su planteo, Garciarena enumeró la inseguridad, la crisis educativa, las dificultades en el sistema de salud provincial, la ludopatía infantil y la presión tributaria como ejemplos de asuntos que aún esperan soluciones concretas. También mencionó la falta de apoyo a los sectores productivos afectados por inundaciones y el deterioro de rutas y caminos rurales. Para el diputado, insistir con la reforma es inoportuno y desvía la mirada de lo esencial.

El legislador recordó que la ley vigente limita a dos mandatos consecutivos y que cualquier cambio debería surgir de un debate profundo en cada Concejo Deliberante. Con este posicionamiento, Garciarena se suma al bloque opositor que rechaza la propuesta y advierte sobre el riesgo de que la política se concentre en perpetuar liderazgos en lugar de resolver las demandas sociales.