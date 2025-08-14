Diputados reclamarán al Ejecutivo por las muertes ligadas a fentanilo adulterado

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un dictamen unificado con 26 preguntas al Poder Ejecutivo para esclarecer la mayor tragedia sanitaria por medicamentos en el país, que dejó 87 muertes. El caso, investigado por el – cuestionado – juez federal Ernesto Kreplak, apunta a lotes de fentanilo contaminado producidos por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

El documento, respaldado por legisladores de todos los bloques, indaga sobre el número total de casos y fallecimientos, la detección del brote, la trazabilidad de los lotes, controles de la Anmat y medidas para retirarlos del mercado. También solicita datos sobre la habilitación de las plantas, antecedentes societarios, vínculos contractuales con el Estado y posibles desvíos al circuito ilegal.

Durante el debate, Pablo Yedlin advirtió que “es la peor intoxicación medicamentosa desde que existe la Anmat” y pidió explicaciones sobre fallas de alerta temprana. Pablo Juliano reclamó frenar la desregulación “para evitar tragedias como esta”, mientras Mónica Fein recordó antecedentes graves del laboratorio involucrado. Esteban Paulón cuestionó la “pereza institucional” del Gobierno y Silvana Giudici señaló que el fentanilo carecía de firma técnica, reclamando urgentes imputaciones. El pedido se enviará de forma directa al Ejecutivo.