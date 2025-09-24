Diputados solicitan la remoción de Francos por la Emergencia en Discapacidad

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quedó en el centro de la tormenta política. Diputados de Unión por la Patria presentaron una moción de censura por incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, vetada por Javier Milei y luego reafirmada por la Cámara. Los legisladores lo acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público y advirtieron que, si logran los votos, podrían forzar su destitución.

Por su parte, Francos buscó mostrarse sereno y dijo en una entrevista periodística que concurrirá al Congreso si es citado. Sin embargo, la oposición fue categórica al responsabilizar al funcionario de haber “suspendido” la ejecución de una norma vigente, desobedeciendo al Congreso y vulnerando la división de poderes. “Es un atropello a la Constitución”, denunciaron.

El episodio expone nuevamente el estilo autoritario del Gobierno nacional, que frente a los límites institucionales prefiere desoír al Poder Legislativo antes que acatar la ley.