Diputados tratará la Reforma Penal Juvenil

Pese al rechazo de Unión por la Patria y la izquierda, La Libertad Avanza consiguió un dictamen de mayoría en Diputados del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil. También avanzó el Acuerdo Mercosur - Unión Europea, por lo que las propuestas se tratarán este jueves en el recinto.

El texto final establece un sistema penal juvenil aplicable a menores de entre 14 y 18 años y baja la edad de imputabilidad a 14 años, luego de que el oficialismo intentó negociar a 13 años.

Entre las modificaciones introducidas en esta versión del dictamen, se destaca la inclusión de un artículo que fija de manera expresa de dónde se obtendrá el financiamiento del nuevo sistema.

En paralelo, el plenario también abordó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La intención es incorporar el tema al temario para su tratamiento en el recinto también este mismo jueves. Desde la oposición plantearon reparos por la velocidad del trámite y reclaman mayor información sobre el impacto en sectores sensibles de la economía.