Economistas cruzan a Caputo por el aumento de la deuda

Luis Caputo defendió el crédito de US$ 3.000 millones tomado para cubrir vencimientos, negando que implique más deuda. Sin embargo, economistas como Christian Buteler y Carlos Rodríguez sostienen que la operación incrementa el pasivo, al sumar intereses y nuevos compromisos.

En esa línea, Nicolás Capella advirtió que el financiamiento es apenas un puente hasta que Argentina recupere acceso a los mercados, aunque alertó sobre el agotamiento de liquidez del Tesoro. Marina Dal Poggetto, por su parte, remarcó que el verdadero problema es la imposibilidad de refinanciar vencimientos en condiciones sostenibles, lo que refleja la fragilidad del esquema actual.