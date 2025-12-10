El 72% de los trabajadores cobra menos de $1 millón

Un estudio del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso el foco sobre el fenómeno del “trabajador pobre”. Según el trabajo, el 72% del conjunto de los trabajadores (incluyendo formales e informales) recibe un sueldo inferior a $1 millón de pesos por mes. Este umbral es crítico, ya que la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo ascendía a $1.213.799 pesos en octubre de 2025.

A su vez, el informe hace la diferenciación entre el sector formal e informal. Por el lado de los empleados registrados, el 58% no supera el umbral de $1 millón de pesos. Además, uno de cada cinco trabajadores con jornada completa de 40 horas semanales es pobre.

En cuanto al sector informal, el 89% de los asalariados y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se encuentran en este segmento de ingresos insuficientes.

Por otra parte, el estudio llega a la conclusión que la causa de la crisis se debe al encarecimiento continuo de alimentos y servicios, agravado por la reducción de subsidios. Esto anula la capacidad de ahorro.