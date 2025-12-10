El 72% de los trabajadores cobra menos de $1 millón
Un informe de la UBA reveló que 7 de cada 10 trabajadores no cubren la canasta básica.
Un estudio del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso el foco sobre el fenómeno del “trabajador pobre”. Según el trabajo, el 72% del conjunto de los trabajadores (incluyendo formales e informales) recibe un sueldo inferior a $1 millón de pesos por mes. Este umbral es crítico, ya que la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo ascendía a $1.213.799 pesos en octubre de 2025.
A su vez, el informe hace la diferenciación entre el sector formal e informal. Por el lado de los empleados registrados, el 58% no supera el umbral de $1 millón de pesos. Además, uno de cada cinco trabajadores con jornada completa de 40 horas semanales es pobre.
En cuanto al sector informal, el 89% de los asalariados y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se encuentran en este segmento de ingresos insuficientes.
Por otra parte, el estudio llega a la conclusión que la causa de la crisis se debe al encarecimiento continuo de alimentos y servicios, agravado por la reducción de subsidios. Esto anula la capacidad de ahorro.