El ajuste avanza: el Gobierno redujo el gasto público un 27%

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que el gasto público real se redujo un 27% respecto de 2023, el mayor ajuste desde la salida de la Convertibilidad. El documento explica que el superávit primario se sostiene casi exclusivamente en este recorte.

El estudio detalla que las transferencias a las provincias se desplomaron más del 70% y la inversión pública cayó un 75% en el último semestre, lo que derivó en la paralización de la obra pública. Según el IAG, la estabilización macroeconómica no logró reactivar la economía real y el nivel de actividad permanece estancado, mientras el ajuste compromete la recuperación y agrava la crisis social.