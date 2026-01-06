El BCRA admite que no es prioridad acumular reservas

El viernes pasado comenzó a regir un nuevo esquema cambiario, por el cual las bandas del precio del dólar se actualizarán según la inflación (antes era un 1% mensual). Este cambio fue anunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo el nombre de “fase de re-monetización 2026”. La misma pretende una remonetización de la economía a partir de un aumento en la demanda de dinero, que permita, a su vez, comenzar un ciclo de acumulación de reservas, algo exigido por el FMI.

Sin embargo, la autoridad bancaria admitió que la prioridad seguirá siendo bajar la inflación, y que la acumulación de reservas solo ocurrirá si aquello se logró primero. Así lo reflejó en su informe sobre los “Objetivos y planes para el año 2026”.

“La calibración de la política monetaria se realizará en función de la evolución de la inflación. Mientras la inflación observada se mantenga por encima de la inflación internacional, el BCRA mantendrá un sesgo monetario contractivo”, determinó.