El BCRA puso en marcha el nuevo esquema de bandas cambiarias

El día viernes entró en vigencia el nuevo esquema de bandas cambiarias del Banco Central (BCRA), que combina ajuste por inflación pasada y un programa gradual de acumulación de reservas. La medida reemplaza el sistema vigente desde abril de 2025 y redefine los valores entre los cuales el dólar podrá moverse sin intervención oficial. El presidente del organismo, Santiago Bausili, lo presentó como “un aporte para la reducción de la incertidumbre”, aunque especialistas advierten que el esquema deja al mercado expuesto a presiones en un contexto de alta volatilidad.

En las semanas previas, operadores detectaron ventas de dólares del Tesoro para evitar que el tipo de cambio mayorista superara los $1.450. El último día hábil de 2025 cerró en $1.455, lejos del máximo de $1.526,09 que marcaba la banda anterior. En paralelo, el BCRA anunció que comprará hasta el 5% del volumen diario operado para sumar reservas de manera progresiva, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Las bandas se actualizarán cada mes según la inflación de dos meses previos. El 1° de enero se ajustaron 2,5% en base al IPC de noviembre, y en febrero volverán a modificarse de acuerdo con el dato de diciembre que difundirá el Indec. El esquema busca dar previsibilidad, pero la crítica apunta a que el Gobierno confía en una fórmula rígida que podría quedar rezagada frente a la dinámica real del mercado, generando dudas sobre su capacidad para sostener la estabilidad cambiaria.