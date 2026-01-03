El campo presionará por un nuevo dólar soja

Las grandes cerealeras observan las complicaciones de Luis Caputo por conseguir dólares como una gran oportunidad para lograr mejores condiciones de exportación. Es decir, presionarán por un “dólar soja” o una nueva baja en las retenciones.

Es que los 4.300 millones de dólares que necesita el ministro de Economía para el 9 de enero es solo el principio: 2026 es un año con grandes vencimientos de deuda. El Gobierno necesitará que el campo liquide gran parte de la cosecha, por lo que el sector agroexportador lleva la ventaja en la negociación.

En paralelo, en diciembre se liquidaron divisas por 1015 millones de dólares, uno de los resultados más magros de los últimos seis años. Para el mismo período del año pasado se habían liquidado 1900 millones y en 2022, 3700 millones.

De esta manera, las cerealeras aún tienen guardadas 38 millones de toneladas de soja de la campaña 2025-2026.