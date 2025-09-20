El comercio en La Plata acumula dos años de caída

El Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP publicó un informe sobre la actividad económica de La Plata durante el segundo trimestre del año. Si bien repuntó, aún está por debajo de los niveles del 2023. Además, el comercio profundizó su caída.

Según el estudio, la economía platense registró un crecimiento interanual del 3,9% respecto al segundo trimestre del año pasado. No obstante, aún se encuentra 3,8 puntos por debajo de los niveles de 2023.

El alza interanual estuvo impulsado por los bienes durables. Las operaciones inmobiliarias crecieron un 45,6% y las ventas de automotores un 59,9%. También la actividad bancaria acompañó la tendencia positiva, con un incremento del 27,7% gracias a la expansión del crédito.

Sin embargo, dos sectores clave para la economía local, la administración pública y el comercio, siguen sin mostrar señales de repunte. Ambos están afectados por la caída del poder adquisitivo y la retracción de la demanda interna en un contexto de crisis a nivel nacional.

El comercio minorista se desplomó 6,8% y acumula nueve trimestres consecutivos en baja. El comercio mayorista también retrocedió 2% interanual. Con estos resultados, el sector comercial suma dos años completos de retrocesos en la ciudad.

La administración pública, en tanto, arrastra 18 meses de caída ininterrumpida y se convirtió en uno de los principales factores de freno para la economía local.