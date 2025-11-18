El COUT de Alak suma críticas desde los barrios populares

El nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) de La Plata, impulsado por el intendente Julio Alak, comenzó a debatir en el Concejo Deliberante. Sin embargo, en ese marco, recibió críticas del Consejo Local de Tierra y Hábitat.

El cuerpo legislativo, integrado por representantes de la UNLP, colegios profesionales, organizaciones sociales y otras instituciones locales, emitió un dictamen por el cual señala que el COUT “no pone en el centro a la sociedad” y que deja sin resguardo instrumentos de planificación conquistados en los últimos años, como la Cuenta Especial de Mejoramiento del Hábitat y el propio funcionamiento del Consejo Local.

El cuestionamiento es impulsado por las organizaciones sociales y barriales que integran el Consejo. Sostienen que el plan proyectado hasta 2082 privilegia definiciones físicas antes que objetivos sociales y no contempla medidas efectivas para reducir la desigualdad territorial. En esta misma línea, cuestiona la ausencia de un plan para la integración socio-urbana de las villas y asentamientos.

En respuesta a estos reclamos, el Consejo Local propone una serie de incorporaciones para que el COUT contemple las necesidades del territorio. Entre ellas, plantean que los barrios populares reconocidos sean designados como zonas de Promoción del Hábitat Social, se los incorpore al plano de distritos y se formule un plan cuatrienal que incluya acciones de mitigación del riesgo hídrico.