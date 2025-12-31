El debate por las reelecciones indefinidas irá al Senado

El debate por las reelecciones indefinidas de intendentes vuelve al centro de la escena política bonaerense. Tras el intento fallido de 2025, el oficialismo busca aprovechar la calma de un año sin elecciones para sumar voluntades y consolidar la iniciativa en la Legislatura, en un contexto de fuerte polarización entre peronistas y libertarios.

El ministro Carlos Bianco defendió la propuesta al señalar que limitar las reelecciones es una forma de proscripción. En abril, el kirchnerismo había presentado un proyecto similar para legisladores y concejales, lo que abrió la discusión y derivó en una media sanción en el Senado, aunque sin impacto en Diputados.

Hoy el oficialismo busca el respaldo del sector massista dentro de Unión por la Patria, que cuenta con 10 diputados y 3 senadores decisivos. Con el apoyo de La Cámpora y de sus propios legisladores, suma 21 votos en el Senado y 28 en Diputados, aunque todavía necesita 19 voluntades adicionales para alcanzar la aprobación definitiva.

La oposición dura, integrada por La Libertad Avanza, el PRO y sectores radicales, mantiene su rechazo. En este contexto, el desenlace dependerá de la posición que adopte el massismo, capaz de inclinar la balanza en un debate que promete tensar nuevamente el tablero legislativo bonaerense y reabrir viejas disputas internas del peronismo. El resultado marcará si la iniciativa se convierte en ley o vuelve a quedar en suspenso, como ocurrió en 2025, y definirá además el alcance del poder territorial de los intendentes en los próximos años.