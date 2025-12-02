El derrumbe del consumo provocó el cierre de 1.800 panaderías

La Cámara de Industriales Panaderos (Cipan) advirtió que desde fines de 2023 el sector atraviesa una crisis sin precedentes. En apenas dos años, unas 1.800 panaderías de todo el país bajaron sus persianas, lo que implicó la pérdida de entre 11.000 y 15.000 puestos de trabajo. El titular de la entidad, Martín Pinto, describió un panorama de subsistencia, con empresas que “trabajan siempre a pérdida” y que enfrentan un deterioro mayor al vivido durante la crisis de 2001 o la pandemia.

El derrumbe se explica por el aumento sostenido de los costos y la caída del consumo. Según Cipan, las ventas de pan se redujeron un 55% y las de pastelería y tortas un 85%. A esto se suman boletas de electricidad con subas de entre 45% y 50% respecto del mes anterior, que golpean de lleno a los pequeños comercios.

La situación no se limita al rubro panadero. Pinto recordó que en los últimos dos años cerraron 17.000 pymes en distintos sectores, con casi 300.000 empleos perdidos. “Todo lo que no vendemos repercute en nuestros negocios, y lo primero que tiene que hacer un panadero es suspender gente”, señaló.

El traslado de los incrementos a precios resulta inevitable, pero genera un círculo vicioso. La demanda se retrae aún más y los negocios quedan atrapados en una dinámica de caída libre. “La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere”, resumió Pinto, al describir un escenario más que complejo para el futuro del rubro.