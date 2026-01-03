El dólar arranca el año con subas y tensión financiera

El inicio del año mostró un mercado cambiario en alza y con señales de tensión. El dólar oficial subió $15 y se vendió a $1.495 en Banco Nación, mientras que el paralelo se mantuvo en $1.530.

La primera rueda financiera de 2026 dejó un clima de cautela. Los ADRs retrocedieron hasta 4%, aunque los bonos soberanos anotaron leves avances y el riesgo país perforó los 560 puntos básicos. Entre los títulos, el Global 2046 lideró con una mejora de 0,2%, seguido por el Global 2041, mientras que el Bonar 2029 cayó 0,9%.

El arranque del año deja dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad en un contexto de inflación alta y expectativas cambiarias sensibles. La suba inicial del dólar oficial refleja la presión del mercado y anticipa un comienzo de 2026 complejo para la política económica, que deberá demostrar consistencia para recuperar confianza.