El dólar oficial subió casi $100 en cinco días

El dólar oficial cerró este viernes a $1.414,58 para la compra y $1.467,42 para la venta, tras una semana marcada por un alza de casi $100 en cinco días, impulsada por el respaldo del FMI al plan económico del Gobierno luego de la derrota en las elecciones bonaerenses. El dólar blue subió $20 y se comercializó a $1.410, mientras que en el Banco Nación la divisa oficial alcanzó los $1.465.

La escalada que sufrió la divisa esta semana refleja la falta de confianza de los mercados en la gestión del Ejecutivo.