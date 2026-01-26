El Ejecutivo activa estrategia parlamentaria para garantizar la sanción de sus reformas

El Gobierno nacional inició esta semana una ronda de reuniones políticas y negociaciones con bloques legislativos y gobernadores para articular la aprobación de un paquete de reformas que busca sancionar en las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero. El objetivo principal es ordenar la agenda parlamentaria y definir cuál será el mejor camino para llevar cada iniciativa al recinto con respaldo suficiente.

Uno de los puntos más relevantes de la estrategia oficialista es la decisión de cambiar el ingreso de un tratado internacional que estaba previsto para Diputados y enviarlo directamente al Senado, con el propósito de acelerar su tratamiento y evitar trabas en la Cámara baja.

Entre los proyectos que el Ejecutivo pretende impulsar figuran reformas de gran impacto económico y político, incluidas la modernización laboral, la actualización de leyes ambientales y un tratado comercial internacional con bloques económicos externos.

Para alcanzar los números necesarios en ambas cámaras, el Gobierno intensifica el diálogo con mandatarios provinciales y referentes de distintos espacios legislativos. En algunos casos, las negociaciones incluyen ajustes a textos o la búsqueda de apoyos puntuales en iniciativas tributarias y laborales.

Asimismo, la Casa Rosada busca consolidar un esquema de consenso con gobernadores “dialoguistas” que puedan sumar respaldos fuera de la coalición oficialista tradicional, en especial en materia de cambios impositivos como el impuesto a las ganancias. Con el horizonte de febrero como punto clave, el Ejecutivo apuesta a que la combinación de acuerdos legislativos y manejo estratégico de la agenda permita asegurar las aprobaciones necesarias y consolidar su plan reformista en un entorno parlamentario complejo y exigente.