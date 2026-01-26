La causa Andis continúa con definiciones claves tras la feria

La feria judicial llega a su fin y en Comodoro Py se esperan decisiones de alto impacto. La causa Andis, que investiga sobreprecios en medicamentos para personas con discapacidad, será protagonista de las primeras definiciones cuando se reanude la actividad.

El primer punto será la continuidad del juez Sebastián Casanello al frente del Juzgado Federal 11. Su mandato vence el 12 de febrero y el presidente de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, deberá resolver si prorroga su permanencia. Tras la feria, se espera que el juez defina la situación procesal de los imputados, entre ellos Spagnuolo, Garbellini y los empresarios Atchabahián y Calvete.