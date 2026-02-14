El Ejecutivo amplía extraordinarias y suma la Ley Universitaria

El Gobierno decidió extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero e incorporar el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, en respuesta al reclamo de las casas de estudio por la falta de actualización presupuestaria. El decreto será firmado y publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de dar marco legal a la discusión y cumplir con los plazos reglamentarios.

La medida busca atenuar la tensión con el sector académico y avanzar en un cronograma que permita llegar a la apertura de sesiones ordinarias con un debate abierto sobre el financiamiento de la educación superior.