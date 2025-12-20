El Ejecutivo subasta terrenos del exProcrear en tres provincias

El Gobierno nacional oficializó la subasta pública de tres terrenos pertenecientes al extinto programa Procrear, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Paraná. La medida quedó establecida mediante las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas en el Boletín Oficial, que habilitan el remate electrónico a través del sistema COMPR.AR.

Los predios son Estación Buenos Aires, con un precio base de 2,9 millones de dólares; Parque Federal, en Santa Fe, con un valor inicial de 3,6 millones; y el terreno de Paraná, con una extensión de casi 50 mil metros cuadrados y un precio base de 966 mil dólares.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca ordenar el patrimonio estatal y permitir que el sector privado retome proyectos inconclusos tras el cierre del programa. En paralelo, se prevé anunciar nuevas subastas en distintas provincias, en un esquema que prioriza la digitalización y la transparencia, aunque genera polémica por las limitaciones de acceso para los sectores originalmente beneficiarios del Procrear.