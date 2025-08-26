El escándalo en la Andis también impacta en los mercados

Los bonos y acciones argentinas registraron fuertes caídas, tras la difusión de los audios que involucran a Karina Milei y Lule Menem en un entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El S&P Merval retrocedió 4.15%, con bajas de hasta 5,7% en acciones como Sociedad Comercial del Plata, Edenor y Banco Macro. Los ADRs también sufrieron descensos, mientras los bonos Bonar 2038 y Global 2041 caen más de 3%.

Según el economista Gustavo Ber, los activos domésticos reflejaron la dinámica política local, y el escándalo que envuelve al Gobierno generó incertidumbre en inversores ante el mapa de poder post octubre.