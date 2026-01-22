El freno europeo al acuerdo Mercosur-UE complica al Gobierno

La decisión del Parlamento Europeo de congelar la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur impacta de lleno en la estrategia económica del Gobierno nacional, que había presentado el pacto como una pieza central para relanzar exportaciones y acelerar el ingreso de divisas. A apenas días de la firma en Paraguay, el Parlamento resolvió enviar el texto al Tribunal de Justicia de la UE para evaluar su compatibilidad con los tratados comunitarios.

Para la administración de Javier Milei, el freno del acuerdo representa un revés en un contexto de escasez de dólares y caída del comercio exterior. El Gobierno había incorporado el pacto con la UE a su narrativa de apertura económica y reposicionamiento internacional, aunque sin detallar impactos concretos sobre la industria local.

Mientras en Europa crecen las dudas regulatorias y políticas, en Argentina el acuerdo queda en suspenso y se suma a una lista de promesas comerciales que, por ahora, no se traducen en resultados tangibles para la economía real.