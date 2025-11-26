El Gobierno bonaerense destinará $13.000 millones a ABSA

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un salvataje financiero para Aguas Bonaerenses S.A. al aprobar una adecuación presupuestaria que destina más de trece mil millones de pesos al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca garantizar la continuidad de obras y servicios esenciales de agua potable en distintos puntos del territorio bonaerense.

Según la resolución firmada por el ministro de Economía, Pablo Julio López, el refuerzo contempla más de tres mil millones de pesos en ampliación de créditos y casi diez mil millones en fondos de primer diferido, incorporados al Presupuesto General 2023 prorrogado para 2025. Estos montos se canalizarán mediante transferencias y aportes de capital destinados a sostener compromisos operativos y de obra que administra ABSA.

El financiamiento extraordinario proviene de partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro y cuenta con el aval técnico de la Dirección Provincial de Presupuesto Público y de la Contaduría General de la Provincia. La adecuación permite cubrir gastos que, de otro modo, hubieran comprometido la continuidad de proyectos de infraestructura hídrica, varios de ellos ya en ejecución.

Con esta decisión, la Provincia busca descomprimir la situación financiera de ABSA en un contexto de alta demanda y necesidad de inversiones. El refuerzo presupuestario apunta a evitar demoras en obras estratégicas y asegurar la prestación del servicio de agua potable, especialmente en localidades donde la infraestructura requiere mejoras urgentes.