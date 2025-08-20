El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA

El Gobierno oficializó el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las principales empresas de servicios públicos del país. Con la Resolución 1198/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se estableció un plazo de ocho meses para transferir al sector privado el 90% de las acciones que hoy permanecen en manos del Estado.

Con este avance, el Gobierno busca dejar en manos privadas la totalidad de AySA, salvo un 10% de acciones que seguirá bajo el régimen de propiedad participada de los trabajadores.

La medida ya generó rechazo en sectores opositores, quienes alertan que la privatización abre la puerta a un negocio multimillonario que pondrá un servicio esencial como el agua en manos de intereses privados.

El caso de AySA se suma a la lista de privatizaciones que impulsa el oficialismo y refuerza la idea de un Estado replegado en áreas clave. Lejos de garantizar eficiencia, la estrategia pone en riesgo el acceso universal a servicios básicos y prioriza la lógica del mercado por sobre las necesidades sociales.