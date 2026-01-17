El Gobierno nacional dio de baja 24 prepagas

La Superintendencia de Servicios de Salud resolvió dar de baja a 24 empresas de medicina prepaga que figuraban inscriptas pero no registraban actividad. La medida fue oficializada mediante un edicto en el Boletín Oficial y forma parte del proceso de depuración del padrón de agentes del seguro de salud.

Según auditorías, las firmas carecían de afiliados, no brindaban prestaciones y no tenían documentación que acreditara operatoria efectiva. Con esta resolución, ya son 139 las entidades eliminadas desde el inicio de la gestión libertaria.

En la resolución, el organismo aclaró que las bajas no afectan a prestadores activos ni generan consecuencias para los usuarios. Entre las prepagas dadas de baja figuran Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería, Mutual John Deere, Instituto Médico Asistencial IMA, Austral Organización Médica Integral, Cardio S.A. y Plan Odontológico Integral, entre otras.