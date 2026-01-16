El Gobierno se reúne para afinar la estrategia parlamentaria

La mesa política que rodea al presidente Javier Milei se reunirá este viernes a las 10 en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa de los próximos meses. El eje del encuentro será la reforma laboral, un proyecto que el Gobierno mantiene como prioridad pese a las advertencias sobre su impacto limitado en la creación de empleo y el recorte de derechos.

En el encuentro participarán Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el asesor presidencial Santiago Caputo. El objetivo será alinear posiciones en un escenario parlamentario que sigue mostrando resistencias.

Estrategia oficialista en revisión

La discusión también incluirá el temario de las sesiones extraordinarias, previstas para comenzar el 2 de febrero. En ese marco, no se descarta dejar fuera la reforma del Código Penal para concentrar los esfuerzos en el proyecto de “modernización” laboral. Desde el oficialismo reconocen que el tratamiento podría demorarse, aunque la intención es replicar la estrategia utilizada a fines del año pasado y sostener la iniciativa aun a costa de tensiones políticas.

El Gobierno es consciente de que el parate de enero dejó la agenda legislativa en suspenso y que ahora necesita mostrar avances. Sin embargo, el proyecto enfrenta rechazos sindicales y cuestionamientos jurídicos que anticipan un camino complejo y con alta probabilidad de judicialización.

Dificultades para construir mayorías

El oficialismo sigue mostrando límites para transformar iniciativa política en respaldo parlamentario. La fragmentación del Congreso, la resistencia de bloques aliados y la falta de consensos mínimos vuelven cuesta arriba el avance de los proyectos. En ese marco, la reactivación de la mesa política aparece como un intento por recomponer una dinámica legislativa que no terminó de ordenarse.

La reforma laboral se consolida así como una bandera ideológica más que como una respuesta inmediata a los problemas del mercado de trabajo. La mesa política buscará ordenar la estrategia, aunque el desafío de fondo seguirá siendo sumar apoyos reales.