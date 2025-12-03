El Gobierno vuelve a ampliar el presupuesto de la SIDE por decreto

El Gobierno de Javier Milei volvió a ampliar el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. La medida agrega 26.117 millones de pesos y empuja los fondos reservados a un nivel que otra vez supera los 100 mil millones en el año. El refuerzo se concentra en sueldos, con casi 20 mil millones destinados a ese rubro, aunque también incluye partidas cuestionadas por su discrecionalidad.

La decisión llega tras vetos a normas de alto impacto social como Emergencia en Discapacidad, Financiamiento Universitario, Emergencia en Pediatría, aumento en jubilaciones y restitución de la moratoria previsional. Mientras se ajusta en áreas sensibles, el Ejecutivo opta por expandir el presupuesto de inteligencia

La ampliación vuelve a poner en debate el uso de fondos reservados y la falta de transparencia en su administración. El contraste entre los recursos destinados a inteligencia y los vetos a leyes de protección social expone una lógica de prioridades que deja en segundo plano las necesidades más urgentes de la población.