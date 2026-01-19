El Indec pone a prueba el relato económico del Gobierno

La penúltima semana de enero concentra una batería de datos económicos que puede convertirse en un punto de inflexión para el relato del Gobierno. El Indec difundirá indicadores centrales para evaluar la evolución reciente de la actividad, los precios y los ingresos, en un contexto de ajuste y deterioro del poder adquisitivo.

El cronograma incluye la publicación del índice de precios mayoristas y del costo de la construcción, correspondientes a diciembre. Ambos indicadores permiten medir la presión sobre los insumos básicos y anticipar el impacto de los aumentos en sectores sensibles de la economía real, más allá de la inflación minorista.

También se conocerá el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de noviembre. El último dato disponible mostró una suba interanual, pero con caída mensual, una combinación que dejó dudas sobre la solidez del repunte. La nueva cifra permitirá determinar si la actividad logró sostenerse o si el rebote comienza a perder impulso.

Otro dato clave será el índice de salarios, que mostrará si los ingresos lograron ganarle a la inflación de noviembre. La evolución de los sueldos es determinante para el consumo y el clima social, en un escenario marcado por paritarias pisadas y un mercado laboral cada vez más presionado.

A esto se suman estadísticas de comercio exterior, ocupación hotelera y ventas en supermercados y centros de compras, que funcionan como termómetros del nivel de consumo. En conjunto, los datos ofrecerán una radiografía difícil de maquillar ya que, si los números no acompañan, la narrativa oficial de recuperación quedará expuesta una vez más.