El peronismo consiguió quórum propio en el Senado bonaerense

El resultado de las elecciones del 7 de septiembre marcó un punto de inflexión en la política bonaerense. Kicillof consiguió mayoría propia en el Senado provincial, un hecho que refuerza su poder territorial y lo proyecta como contracara de un Gobierno nacional debilitado. Con 13 nuevas bancas, Unión por la Patria alcanzó los 24 escaños necesarios para sesionar sin alianzas, dejando a la oposición sin capacidad de bloqueo.

El triunfo institucional le otorga al gobernador una herramienta decisiva para avanzar con su agenda en un contexto marcado por la inestabilidad del Gobierno nacional. Mientras Javier Milei multiplica los choques políticos, Kicillof consolida una base legislativa sólida que le asegura gobernabilidad y lo reposiciona dentro del peronismo.

En Diputados, aunque no alcanzó la mayoría absoluta, el oficialismo también salió fortalecido: sumó 21 legisladores y alcanzó 40 bancas con aliados, frente a una oposición dividida.

Por otra parte, la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza creció en representación, pero no logró coordinarse como un bloque unificado. En el Senado sumaron ocho bancas, muy lejos del número necesario para condicionar al oficialismo. Las tensiones internas entre ambos espacios revelan las dificultades de Milei para consolidar poder real más allá de la Casa Rosada.

La UCR, en tanto, sufrió un derrumbe histórico y quedó sin peso en la Legislatura. También retrocedió Somos Buenos Aires, con resultados dispares en el interior.

La nueva configuración legislativa deja al Senado provincial bajo control absoluto del oficialismo, un escenario que fortalece a Kicillof y lo coloca como referencia obligada en la disputa nacional. Mientras Milei persiste en la confrontación y la parálisis institucional, el gobernador bonaerense exhibe resultados concretos que amplían su margen de acción política.