El Peronismo denunció persecución judicial tras condena a De Vido

La condena firme contra Julio De Vido reavivó las tensiones entre el peronismo y el Poder Judicial.

Tras la decisión de la Corte Suprema, La Cámpora vinculó el fallo con causas contra Cristina Kirchner y Guillermo Moreno, denunciando un “show mediático judicial” que busca tapar el ajuste y la entrega de soberanía. La Patria es el Otro, por su parte, se solidarizó con el exministro y acusó al Poder Judicial de actuar al servicio del poder económico y del plan de disciplinamiento impulsado por Javier Milei. El traslado a Ezeiza fue interpretado como un acto de disciplinamiento, que intensificó las acusaciones contra la Corte y el gobierno de Milei.