El Presidente se reunirá con Benjamín Netanyahu en Estados Unidos
Milei se reúne con Netanyahu en plena ofensiva de Israel sobre Gaza.
El Presidente Javier Milei se encontrará este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su visita a Estados Unidos. El encuentro tiene lugar en plana ofensiva de Israel sobre Gaza.
El mandatario argentino mantiene un alineamiento incondicional con la política de Netanyahu y su ofensiva destinada a “destruir al terrorismo islámico”. Durante su reciente viaje a Israel, Milei cuestionó a la comunidad internacional por “invertir la categoría de víctima y victimario” en el conflicto con Hamás, reafirmando una postura polémica que lo acerca aún más a la política exterior israelí en momentos de máxima tensión.