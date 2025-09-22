El Presidente se reunirá con Benjamín Netanyahu en Estados Unidos

El Presidente Javier Milei se encontrará este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su visita a Estados Unidos. El encuentro tiene lugar en plana ofensiva de Israel sobre Gaza.

El mandatario argentino mantiene un alineamiento incondicional con la política de Netanyahu y su ofensiva destinada a “destruir al terrorismo islámico”. Durante su reciente viaje a Israel, Milei cuestionó a la comunidad internacional por “invertir la categoría de víctima y victimario” en el conflicto con Hamás, reafirmando una postura polémica que lo acerca aún más a la política exterior israelí en momentos de máxima tensión.