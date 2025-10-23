El PRO expuso la crisis de Milei

Un informe de la Fundación Pensar, ligada a Mauricio Macri, fue lapidario con el gobierno de Milei. Según el documento, con la actual gestión se perdieron más de 300 mil empleos y más del 50% de los argentinos no llegan a fin de mes.

La fundación que preside María Eugenia Vidal, y que cuenta con el aporte del economista Hernán Lacunza, también puso en relieve que los salarios siguen por debajo del 2023 y que la mayoría de las familias están endeudadas.

Además, el escrito incluyó una encuesta que arrojo que casi 7 de cada 10 consultados aseguran que “lo peor” está pasando o está por pasar.