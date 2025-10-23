El PRO expuso la crisis de Milei
La Fundación Pensar, del partido macrista, elaboró un informe en el que puso en tela de juicio la sostenibilidad del programa de gestión libertaria.
Un informe de la Fundación Pensar, ligada a Mauricio Macri, fue lapidario con el gobierno de Milei. Según el documento, con la actual gestión se perdieron más de 300 mil empleos y más del 50% de los argentinos no llegan a fin de mes.
La fundación que preside María Eugenia Vidal, y que cuenta con el aporte del economista Hernán Lacunza, también puso en relieve que los salarios siguen por debajo del 2023 y que la mayoría de las familias están endeudadas.
Además, el escrito incluyó una encuesta que arrojo que casi 7 de cada 10 consultados aseguran que “lo peor” está pasando o está por pasar.