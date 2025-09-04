El riesgo país rozó los 900 puntos
La suba del indicador refleja la caída de la capacidad de pago de la deuda soberana.
El Riesgo País alcanzó los 898 puntos, su nivel más alto en casi cinco meses, en una jornada donde las acciones argentinas sufrieron fuertes pérdidas en Wall Street. Aluar cayó 4,1%, Grupo Supervielle 3,1% y Telecom 2,5%, mientras el S&P Merval retrocedió 0,3%.
La suba del indicador refleja la caída de la capacidad de pago de la deuda soberana y encendió alertas sobre la estabilidad financiera del país, tras la intervención del Tesoro en el Mercado Libre de Cambios.