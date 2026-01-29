El sector textil alertó por la fuerte caída del consumo interno

La industria textil atraviesa un escenario crítico que sus referentes describen como una tormenta perfecta. La combinación de menor poder adquisitivo y el avance de productos importados generan un cuadro de fuerte presión sobre las empresas locales. Gustavo Ludmer, asesor de la Cámara Argentina de la Indumentaria, explicó que la pérdida de ingresos de los hogares impacta en la demanda de indumentaria y también en otros rubros como muebles y electrodomésticos.

El fenómeno se agrava por el crecimiento del comercio puerta a puerta a través de plataformas extranjeras, que ofrecen precios bajos gracias a la reducción de costos logísticos. Según Ludmer, esto configura una competencia desleal, ya que los consumidores que compran directamente no pagan impuestos, mientras que los fabricantes nacionales sí deben afrontar tributos al importar insumos.

El referente cuestionó la falta de políticas claras del Gobierno y remarcó que, más allá de gestiones puntuales de legisladores y gobernadores, la problemática continúa sin solución.