El Senado interpelará al ministro de Salud Mario Lugones
Lugones deberá responder por el fentanilo contaminado y la situación del Hospital Garrahan.
El Senado citó al ministro de Salud, Mario Lugones, en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud, para que responda sobre el fentanilo adulterado, la situación del Hospital Garrahan y los casos de dengue en el norte del país. La iniciativa estuvo impulsada por el legislador Sergio Leavy.
La convocatoria apunta a obtener respuestas concretas frente a una agenda sanitaria urgente, mientras la oposición cuestiona la falta de información y reclama un mayor control institucional.