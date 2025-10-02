El Senado interpelará al ministro de Salud Mario Lugones

El Senado citó al ministro de Salud, Mario Lugones, en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud, para que responda sobre el fentanilo adulterado, la situación del Hospital Garrahan y los casos de dengue en el norte del país. La iniciativa estuvo impulsada por el legislador Sergio Leavy.

La convocatoria apunta a obtener respuestas concretas frente a una agenda sanitaria urgente, mientras la oposición cuestiona la falta de información y reclama un mayor control institucional.